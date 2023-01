Serie A: Empoli-Sampdoria 1-0

Empoli batte Sampdoria 1-0

Cinque punti nelle prime tre gare del 2023, condite da due trasferte. L'Empoli fa il suo esordio al 'Castellani' nel nuovo anno con una vittoria soffertissima contro la Sampdoria. Un 1-0 che regala ai toscani tre punti pesantissimi. Volano a più 13 dalla zona retrocessione e superano in classifica Lecce e Monza, appaiandosi a 22 punti col Bologna. A decidere la gara un colpo di testa, al 10' della ripresa, di Tyronne Ebuehi che segna il suo primo gol in Serie A, e punisce forse oltremodo i blucerchiati affondandoli.

Nei minuti di recupero, si è giocato fino al 103', è stato annullato un gol di Colley, segnato al 97', per una verifica alla VAR (fallo di mano di Gabbiadini da terra) tra le proteste dei blucerchiati. Una gara terminata in dieci dai padroni di casa per l'infortunio di Ismajli che, a cambi completati, nel finale si è infortunato ed ha alzato bandiera bianca. La Samp ha cercato in tutti i modi di sfruttare la superiorità numerica e, nonostante il solito super vicario, ci era riuscita arrivando al pari di Colley oltre il recupero, poi annullato da una delle Var più clamorose degli ultimi tempi. In campo i due freschi ex: Lammers nella Samp e Caputo nell'Empoli che in pratica si sono scambiati i posti.

Sul 'Castellani' diluvia a sprazzi: pioggia raffreddata dalla vicina prima neve dell'Abetone che appesantisce il campo. Manca solo il gol nel primo tempo, perché le occasioni non mancano e i portieri non passano una frazione tranquilla. Audero salva dopo due minuti su Caputo. Il portiere blucerchiato è bravo anche su Marin e ancora l'ex compagno. Al 17' l'unica sbavatura di super Vicario: calcia male e serve Vieira a metà campo, il mediano entra in area ma sbaglia il tocco per Lammers. Al 28' anche una traversa per i liguri con Leris.

Nel finale di primo tempo occasionissima per Satriano su cross di Bandinelli, ma la conclusione dall'area piccola è clamorosamente alta. La Samp non molla e dopo la prima frazione insiste a caccia di tre punti che rappresenterebbero ossigeno puro. La partita si sblocca su calcio d'angolo: al 10' del secondo tempo perfetto corner battuto da Marin che trova Ebuhei. La testa del terzino nigeriano fa spizzare il pallone sul secondo palo battendo Audero. Stankovic sostituisce tre elementi. Si fanno pericolosi Djuricic e Sabiri dalla lunga distanza. Bravi entrambi i portieri, Audero ancora su Caputo. Si sveglia tardi la Sampdoria anche con Zanoli e poi Gabbiadini. Ma dal 42' l'Empoli deve soffrire con l'uscita di Ismajli e l'inferiorità numerica. Vicario si fa aiutare dal palo per mettere in angolo una conclusione di Lammers (secondo legno per la Samp). Poi la parata pazzesca del portiere empolese sul colpo di testa di Colley, quindi il gol annullato allo stesso gambiano. L'arbitro Santoro, dopo aver rivisto le immagini, decide per il tocco di mano di Gabbiadini prima del diagonale del difensore, ma i blucerchiati protestano fino all'ultimo per un fallo in area di Luperto sullo stesso attaccante. Finisce al 103' con l'esultanza dell'Empoli, ancora imbattuto nel 2023. Per la Samp è buio pesto.

LA CRONACA DELLA PARTITA