Calcio: Bagni, Napoli molto avanti anche in Champions

ROMA, 16 GEN - "All'inizio non ci credeva nessuno, ora il Napoli non ha punti deboli, è la squadra più forte nettamente per tanti fattori. Le altre squadre si equivalgono perche' sono deludenti e il divario tra il Napoli e le altre aumenterà". Parola di Salvatore Bagni, ex Napoli ai tempi di Maradona, a Radio Anch'io Sport. "Il Napoli andrà molto avanti anche in Champions League. Non ha punti deboli neanche in Europa e può vincere anche la Coppa Italia. Nessuno a luglio-agosto avrebbe detto che il Napoli avrebbe vinto il campionato, credo che questo Napoli sia la sorpresa più grande".