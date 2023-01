Serie A: Sassuolo-Lazio 0-2

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 GEN - Arriva a Reggio Emilia la prima vittoria 2023 della Lazio, che si impone 2-0 sul Sassuolo, al quarto ko consecutivo. Una rete per tempo per la squadra di Maurizio Sarri, che ha perso quasi subito Immobile per infortunio: nel recupero del primo ha segnato Zaccagni su rigore, nel recupero del secondo Felipe Anderson. In attesa delle altre partite della giornata, i biancocelesti sono quinti con 34 punti, mentre il Sassuolo è quint'ultimo con 16. (ANSA).