Fiorentina: Italiano 'Dodo? un'espulsione affrettata'

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Il rosso a Dodo? E' stata una decisione affrettata. Cercheremo di non commettere più questi errori. Rimanere in 10 diventa difficilissimo in questa categoria". Lo ha detto Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo il doppio giallo nel primo tempo a Dodo che ha compromesso la gara della Fiorentina. E a chi gli chiede se è possibile recuperare la distanza dalla zona Europa risponde: "la distanza con le prime sette è chiara, in questo momento stanno viaggiando forte e sono più brave di quelle sotto.

Abbiamo provato ad accorciare questo svantaggio ma non ci siamo riusciti, cercheremo di recuperare".

Sbagliato pensare, però, che la Fiorentina debba puntare solo sulle coppe: "Siamo in corsa in tutte e tre le competizioni, deve ancora finire il girone d'andata. Abbiamo superato gli ottavi di Coppa Italia, siamo nei playoff di Conference League e nessuno ha intenzione di staccare la spina o regalare qualcosa all'avversario". "Da domani penseremo a fare meglio rispetto a stasera - conclude -, poi proveremo ad andare avanti da tutte le parti, lo faremo con le nostre qualità. Penso che abbiamo avuto diverse assenze, spero che ci diano più qualità". (ANSA).