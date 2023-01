Pioli: "Approccio alla partita sbagliato, è la prima volta"

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - E' un Pioli decisamente accigliato, quello che si presenta in sala stampa, dopo la faticosa rimonta operata dal 'suo' Milan sul campo del Lecce. "Credo sia la prima volta che sbagliamo approccio alla partita e oggi questo è evidente - dichiara l'allenatore del Milan -. Il pensiero della Supercoppa Italiana non ha influito, volevamo cominciare la partita nel modo migliore, ma il primo gol ci ha complicato la partita. Alla fine non abbiamo creato tanto, perché non era semplice contro una difesa piazzata come quella del Lecce. Non sono sicuramente contento, è necessario dare tutti qualcosa di più. Il Lecce gioca bene, è una squadra in fiducia, gioca un calcio intenso e con qualità. Complimenti ai giallorossi e a Baroni". (ANSA).