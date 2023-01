Liga: 3-1 all'Athletic Bilbao, Real Sociedad vince derby basco

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - La Real Sociedad ha vinto per 3-1 il derby basco disputato a San Sebastian contro l'Athletic Bilbao e valido per la 17/a giornata d'andata della Liga. Per i biancazzurri allenati da Imanol Alguacil sono andati in gol Sorloth al 25' pt, Kubo al 37' pt e Oyarzabal al 18' st. Inutile il gol degli ospiti guidati da Ernesto Valverde, che è stato messo a segno da Sancet al 40' pt. L'Athletic Bilbao ha giocato l'ultima mezz'ora in 10 uomini per l'espulsione di Yeray Alvarez da parte dell'arbitro Guillermo Cuadra Fernandez. Con questa vittoria la Real Sociedad è salita al terzo posto della classifica, a quota 35 punti e a -3 dal Real Madrid, che è secondo, ma con una partita in meno. La graduatoria è guidata dal Barcellona, con 41 punti e una partita in meno. L'Athletic Bilbao, invece, è ottavo, con 26 punti, assieme al Rayo Vallecano. Altri risultati di oggi: Celta Vigo-Villarreal 1-1 (giocata ieri) Real Valladolid-Rayo Vallecano 0-1 Girona-Siviglia 2-1 Osasuna-Maiorca 1-0 Real Sociedad-Athletic Bilbao 3-1 (ANSA).