Calcio: Sampdoria lavora per trovare nuovi sponsor

Un'intesa ancora da sottoscrivere che è stata per il momento imposta con Motor Sport Italia per cercare nuovi sponsor per la Sampdoria. Massimo Ferrero sta lavorando in questa direzione come ha anticipato Sportitalia ma si tratta esclusivamente di un progetto per allargare il numero di partner commerciali. Un'operazione che non riguarda assolutamente la vicenda legata alla cessione della società: "La nostra società è specializzata nell'organizzazione di eventi riguardanti i rally e il mondo dei motori in tutta Italia - spiega all'ANSA Max Rendina, titolare di Motor Sport Italia - tra la nostra missione c'è anche quella di ricerca di partner commerciali. Abbiamo avuto un primo incontro con la Samp e stiamo definendo l'accordo che non è ancora stato firmato. Ma il nostro intervento si limita solo a questo".