Calcio: Pioli 'Milan deve fare meglio, serve più lucidità'

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "Negli occhi dei giocatori ho visto grande determinazione e volontà. Nelle ultime due partite non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, dobbiamo fare tutti meglio, ma ho visto voglia di imparare dagli errori. Non è un problema di determinazione, ma di lucidità. Dobbiamo alzare il livello": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Lecce. "Serve qualcosa in più in attenzione - analizza l'allenatore rossonero - determinazione e qualità. Contro il Torino abbiamo fatto 36 tiri, solo 8 nello specchio. Abbiamo provato a segnare da posizioni impossibili. E' mancata lucidità". (ANSA).