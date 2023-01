Calcio: crisi diplomatica con Algeria, Marocco salta torneo

(ANSA-AFP) - RABAT, 12 GEN - La decisione dell'Algeria di chiudere il suo spazio aereo al Marocco provoca ripercussioni anche nello sport. La Nazionale marocchina, rivelazione ai Mondiali di calcio in Qatar, ha infatti annunciato la sua rinuncia a partecipare all'African Nations Championship, una competizione per giocatori africani, a causa dello stop ai voli marocchini, come conseguenza della crisi scoppiata tra i due Paesi vicini del Maghreb.

"La selezione calcistica marocchina non è in grado di recarsi a Costantino (Algeria) in quanto non è stata confermata l'autorizzazione definitiva del suo volo Royal Air Maroc, vettore ufficiale delle selezioni calcistiche marocchine, da Rabat a Costantino", ha reso noto la federcalcio del Marocco in un comunicato. Mentre dal canto suo la Caf, confederazione calcistica africana, organizzatrice del torneo, aveva informato la federcalcio marocchina lo scorso 22 dicembre che "era stata ottenuta un'autorizzazione in linea di principio".

L'African Nations Championship, torneo riservato ai giocatori che partecipano ai campionati nazionali, si svolgerà dal 13 gennaio al 4 febbraio in Algeria. A 24 ore dal calcio d'inizio, la Federazione marocchina "prende atto con rammarico che l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva per il volo Ram da Rabat a Constantine non è purtroppo ancora stato confermato dalla CAF", ha aggiunto la federcalcio del Marocco. Algeri ha chiuso il suo spazio aereo il 22 settembre 2021 a tutti gli aerei civili e militari marocchini dopo aver rotto le relazioni diplomatiche con Rabat. Ad alimentare questa grave crisi è la spinosa questione del Sahara occidentale, in un contesto di tensioni permanenti tra i due fratelli nemici. I leoni dell'Atlante - una delle potenze del calcio africano - hanno vinto le ultime due edizioni dell'African Nations Championship nel 2021 e nel 2018. (ANSA-AFP).