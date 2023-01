Coppa Italia: Sampdoria Fiorentina

Sampdoria-Fiorentina in campo alle 18 di giovedì 12 gennaio per gli Ottavi di finale di Coppa Italia

LA VIGILIA

La Fiorentina non avrà a disposizione Arthur Cabral e Pietro Terracciano per la gara di Coppa Italia domani alle 18 al Franchi contro la Sampdoria. A dichiararlo Vincenzo Italiano alla vigilia del match che vedrà anche il ritorno a Firenze del presidente, Rocco Commisso. "Teniamo a questa competizione e faremo di tutto per onorare questa sfida" - ha affermato il tecnico viola che poi ha commentato le voci che vorrebbero Nico Gonzalez nel mirino del Leicester per oltre 30 milioni. "Sono solo voci che dureranno fino alla fine del mercato, ad ora mi è stato detto che non è arrivata nessuna offerta e Nico è concentrato solo a tornare al massimo".