Al Foro Italico la Partita del Cuore tra speranza e solidarietà

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Troppe volte la "faccia sbagliata" del calcio genera rabbia. Molto spesso apre le porte alla speranza, alla condivisione, alla solidarietà, all'amicizia. Ex calciatori e olimpionici (N.I.C.O) e appartenenti alla Polizia di Stato (POLSOCCER) hanno dato vita, in collaborazione con "Sport e Salute" al Foro Italico, alla Partita del Cuore. La reginetta è stata Giorgia Righi, diplomata al Liceo Musicale di Pesaro e ufficiale di gara FIN, purtroppo oggi costretta in carrozzina per via di una patologia neurodegenerativa.

Presentatrice dell'evento Francesca Manzini e, poi, tantissimi campioni: Giuseppe Giannini, Bruno Giordano, Massimo Piscedda, Ubaldo Righetti, e gli olimpionici, Bruno Mascarenhas (canottaggio), Andrea Lo Cicero (rugby), Roberto Cammarelle (pugilato), Luigi Mastrangelo (pallavolo).

Alla fine solo facce sorridenti e felici e un messaggio: una partita del cuore si trasformi in mille partite del cuore.

(ANSA).