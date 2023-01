Sconfigge il cancro, Haller in campo con il Borussia Dortmund

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - L'attaccante franco-ivoriano Sébastien Haller, convalescente da mesi per un cancro ai testicoli, ha giocato alcuni minuti dell'amichevole disputata dal Borussia Dortmund contro il Fortuna Düsseldorf, a Marbella, in Spagna. Haller è entrato in campo al 28' della ripresa nel match vinto dal Borussia Dortmund per 5-1. "È stato un momento straordinario - ha commentato sul sito web del club giallonero -. Giocare è una sensazione molto più forte che allenarsi o correre. Mi mancava questa sensazione".

È la prima volta che il 28enne veste la maglia del club tedesco: gli è stato diagnosticato un cancro a luglio 2022, pochi giorni dopo avere firmato il contratto con il Borussia Dortmund, dove si era trasferito dall'Ajax di Amsterdam. Da allora Sébastien Haller ha subito due operazioni e ha seguito quattro cicli di chemioterapia; ha continuato ad allenarsi da solo durante il trattamento e ha ripreso a lavorare con i compagni solo sabato scorso.

Ieri aveva espresso ottimismo e la speranza di partecipare alla partita di oggi, in vista della ripartenza della Bundesliga prevista per il 22 gennaio contro l'Augusta. "È stato un momento speciale per 'Seb' e per la sua famiglia, ma anche per noi - ha commentato l'allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic -. È la prima volta che indossa una maglia del Borussia Dortmund e non una pettorina da allenamento. Siamo orgogliosi di quanto ha fatto e di averlo potuto provare oggi".

Il Borussia Dortmund è attualmente sesto in Bundesliga, a 9 punti dal Bayern Monaco. Il club sarà presente anche negli ottavi di finale della Champions League, nei quali affronterà il Chelsea (andata il 15 febbraio in casa). (ANSA).