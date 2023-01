Inter, Marotta: "Il Var se usato così diventa inutile"

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "La Coppa Italia come la Supercoppa Italiana è un trofeo molto affascinante, ci teniamo molto". Così Beppe Marotta, ad dell'Inter, parlando a SportMediaset, prima dell'ottavo del torneo di Lega contro il Parma. Sui fatti di sabato a Monza e sul gol annullato ad Acerbil, il dirigente del club nerazzurro aggiunge: "Sono amareggiato, credo che quel gol regolare avrebbe consentito alla nostra squadra di vincere.

Sbagliano i giocatori, i dirigenti e gli allenatori, può sbagliare anche l'arbitro. Il fischio improvvido ha generato l'inutilità del Var. Questo porta a una riflessione: serve maggiore accortezza di tutte le componenti, noi compresi".

"Lukaku? Ci ha abituato a belle partite nell'avventura precedente. Quest'anno sta avendo situazioni di difficili gestioni, l'auspicio è che possa ritrovare la forma per segnare quei gol che hanno caratterizzato l'avventura precedente" - aggiunge -. Skriniar? Non abbiamo deadline, queste sono dinamiche ricorrenti in ogni club. Vorrei non parlare più di appuntamenti, oggi siamo concentrati in un gennaio difficile con tante partite. Ci sono tanti punti a disposizione e vogliamo farne il più possibile". (ANSA).