Giudice sportivo, 8 squalificati in Serie A

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato otto giocatori dopo le partite della 17/a giornate, tutti per un turno. Si tratta di un calciatore espulso durante la partita, Tomas Rincon della Sampdoria contro il Napoli, e di sette che erano in diffida e hanno ricevuto un altro cartellino giallo. Si tratta di David Daniliuc (Salernitana), Nicolas Dominguez (Bologna), Roger Ibanez (Roma), Manuel Lazzari (Lazio), Gary Medel (Bologna), Leonardo Sernicola (Cremonese) e Sandro Tonali (Milan).

Multe che vanno dai diecimila ai cinquemila euro per Sampdoria, Lazio e Bologna per l'uso da parte dei loro sostenitori di "materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)".