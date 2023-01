Dazn, rimborsi diretti e nuovo centro rete in Italia

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Rimborsi diretti e creazione di un centro operativo in Italia: sono le misure annunciate da Dazn al termine della riunione al Ministero per le imprese, convocata dal ministro Adolfo Urso dopo i disservizi nella ricezione di Inter-Napoli. "Su richiesta di tutte le istituzioni presenti - sottolinea la Ott - Dazn ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell'abbonamento mensile". Col nuovo centro sarà trasferita "al team locale la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell'instradamento del traffico dei clienti". (ANSA).