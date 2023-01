Calcio: Coppa Italia; verso i quarti Milan chiede strada al Toro

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il Milan si concentra sulla Coppa Italia per dimenticare la delusione del pareggio in extremis contro la Roma. I rossoneri ospitano, domani sera, il Torino con un doppio obiettivo: centrare i quarti di finale della manifestazione e vendicare la sconfitta rimediata in campionato con i granata. Gli esperti Sisal ritengono il Milan ampiamente favorito a 1,65 rispetto al 5,25 dei granata, mentre si scende a 3,90 per il pareggio. Campioni d'Italia avanti anche per il passaggio del turno, in quota a 1,30 contro il 3,90 dei ragazzidi Juric.

Brahim Diaz dovrebbe essere tra i protagonisti della sfida: il numero 10 rossonero che si prende la scena con gol o assistsi gioca a 2,55. Proverà a sbloccarsi anche Charles De Ketelaere, la cui rete è data a 4,50. Nemanja Radonjić è il bomber del Torino, due reti in campionato e due in Coppa Italia, al quale si affida Juric per superare il turno: l'attaccante serbo nel tabellino dei marcatori è in quota a 5,00. (ANSA).