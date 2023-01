Serie A: L'Atalanta torna alla vittoria, Bologna ancora al palo

A Bologna l'Atalanta vince 2-1 in rimonta nell'ultima partita della 17/ma giornata di Serie A LA CRONACA

GOL

Al 58' Bologna-Atalanta 1-2 Rete di Hojlund servito con un'ottima imbucata da Boga, al suo secondo assist. Hojlund battle Skorupski con un cinisco scavino.



Al 47' Bologna-Atalanta 1-1 Rete di Koopmeiners (5° gol per lui in questa stagione di Serie A) che raccoglie l'appoggio di Boga e dalla distanza in sacca alle salle di Skorupski.

Al 6' Bologna-Atalanta 1-0 Rete di Riccardo Orsolini che raccoglie la respinta in scivolata di Palomino e dal limite dell'area sgancia un sinistro imprendibile per Musso.

CLASSIFICA SERIE A

Bologna - Atalanta

L'omaggio

Il Dall'Ara e il Bologna, nella prima partita in casa dopo la morte di Sinisa Mihajlovic, omaggiano l'ex allenatore. Mentre i rossoblù e l'Atalanta scendono in campo, sul maxi schermo scorrono le immagini di Mihajlovic, gli abbracci con Arnautovic, i sorrisi con Barrow e i suoi giocatori. "Mentre il Paese si stringe nel ricordo di Gianluca Vialli, in questo minuto di silenzio vogliamo ricordare anche Sinisa Mihajlovic, che in questi tre anni ha regalato a tutta Bologna grandi emozioni. Addio mister, rimarrai per sempre nei nostri cuori", scandisce lo speaker, mentre la curva srotola lo striscione 'Ciao Sinisa per sempre bolognese come noi. I campioni non muoiono mai". Infine il coro 'Per Sinisa alè', che scandì il periodo della malattia.

La partita

Bologna contro Atalanta, Thiago Motta contro Gasperini, l'allievo di fronte al maestro: ma il maestro non si batte. Al Dall'Ara, passa l'Atalanta, che ritrova la vittoria che mancava dal 30 ottobre con l'Empoli. Koopmeiners e Hojlund ribaltano l'iniziale vantaggio siglato dall'ex Orsolini per una vittoria di carattere in rimonta, a dimostrazione del momento delicato degli atalantini. Ma non è un gran periodo neppure per i rossoblù, che pur avendo chiuso il 2022 con quattro vittorie in cinque partite, si presentano all'ultima partita della 17/a giornata ridotti ai minimi termini e ne pagano le conseguenze. Motta è senza otto giocatori tra infortunati (Arnautovic, Barrow, Bonifazi, De Silvestri, Zirkzee e Bagnolini) ed esclusi per motivi di mercato (Kasius e Vignato) ma alla prossima a Udine non ci saranno Medel e Dominguez, che erano diffidati e hanno rimediato il giallo che farà scattare la squalifica.

Bologna - Atalanta

Gasperini non ha Malinovskyi (sbarcato a Marsiglia in mattinata) ma recupera Zapata e Musso e deve rinunciare al solo Muriel per cercare di tornare al successo dopo i ko consecutivi con Napoli, Lecce e Inter e il pareggio alla Spezia che ha aperto il nuovo anno. Al Dall'Ara il primo tempo è dei padroni di casa, con Orsolini che, dopo il minuto strappalacrime nel ricordo di Vialli e Sinisa, trova la rete al 6': Posch verticalizza per Sansone, schierato di punta, Palomino scivola e non è perfetto nella chiusura, il numero 7 prende palla, si accentra partendo da destra e di sinistro con un tiro a giro batte Musso, con dedica al cielo. Orsolini sfiora il raddoppio poco dopo, di testa, su cross di Lykogiannis e il pressing alto del Bologna produce una palla persa al limite atalantino di Koopmeiners, su cui Medel recupera: ma la conclusione si perde a lato e al 18' è Lykogiannis con un tiro da fuori area a chiamare Musso all'intervento in angolo. L'Atalanta si vede solo con un colpo di testa di Palomino (alto) su palla inattiva e per il contatto Hojlund-Soumaoro al 17' su cui Di Bello lascia correre in area. Zapata non è meglio ed è l'ombra di se stesso, il giro palla lento e la Dea fatica a trovare a trovare spazio tra le linee e sulle fasce, con Soumaoro e Lucumì che hanno buon gioco nel limitare gli attaccanti nerazzuri.

Bologna - Atalanta

Gasperini corre ai ripari e nella ripresa inserisce Zappacosta e Boga per gli spenti Hateboer e Pasalic, cercando linfa dalla panchina, quella che Thiago Motta non ha: il Bologna cala, l'Atalanta cresce e al 2' pareggia con azione che parte da Boga, passa da Zappacosta e ritorna a Boga, che vede lo spazio per Koopmeiners, che dal limite mette la palla in diagonale all'angolino: 1-1. L'Atalanta crea scompiglio con Zappacosta a destra e Gasperini al 10' inserisce anche Ederson per Zapata e tre minuti dopo la Dea mette la freccia: Boga scende sulla sinistra e trova il filtrante per l'inserimento di Hojlund che con uno scavetto batte Skorupski per il vantaggio ospite. In tredici minuti l'Atalanta ribalta il Bologna, che non ha le forze e le risorse in panchina per reagire, con gli ospiti che possono gestire il risultato e i ritmi del match fino al triplice fischio, con Skorupski che in pieno recupero salva su Zappacosta il possibile 3-1: ma sarebbe stata punizione troppo severa.