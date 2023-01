Martinez "Ronaldo merita rispetto, ci parlerò"

(ANSA) - LISBONA, 09 GEN - "Se conto su Cristiano Ronaldo? Non sono un allenatore che prende decisioni affrettate, e a partire da oggi voglio conoscere tutti i miei giocatori. Ronaldo fa parte di questa lista, ha 19 anni di nazionale alle spalle e merita rispetto, quindi ci parlerò". Così il nuovo ct del Portogallo, lo spagnolo Roberto Martinez, nella sua prima conferenza stampa nel suo nuovo ruolo. "Mi metterà al lavoro fin da domani - dice ancora Martinez -, voglio conoscere tutti compreso Cristiano. Ho intenzione di dare un'opportunità a tutti coloro che già fanno parte della nazionale e lui, Ronaldo, è uno di questi. L'ho affrontato da avversario e ora sono felice che sia dalla mia parte".

Detto che "bisogna sempre sognare in grande", Martinez sottolinea poi che ora vorrebbe "avere un assistente portoghese, possibilmente uno che abbia giocato nella Seleçao e quindi abbia esperienza internazionale. Credo negli esseri umani e nel talento, comunque per ottenere il massimo è necessario essere tecnicamente flessibili". (ANSA).