Marsiglia annuncia l'ingaggio di Malinovskyi dall'Atalanta

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - L'Olympique Marsiglia ha annunciato via twitter l'ingaggio del centrocampista ucraino Ruslan Malinovskyi, che lascia così l'Atalanta. Il giocatore arriva in Francia in prestito con opzione di riscatto, sottolinea il club di Ligue 1.

Il club bergamasco, sempre sui social, ha rivolto un messaggio di saluto all'ucraino: "Tre stagioni e mezzo ricche di emozioni indimenticabili. Grazie di tutto, e buona fortuna". (ANSA).