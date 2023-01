Francia: Lloris dice basta con la nazionale

(ANSA) - PARIGI, 09 GEN - Il portiere e capitano dei Bleus, Hugo Lloris, campione del mondo con i Bleus nel 2018, ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale francese in un'intervista concessa oggi al quotidiano L'Equipe.

Lloris, 36 anni, giocatore che più di ogni altro ha vestito la maglia della Francia, con 145 presenze, ha detto: "non è facile annunciarlo, ma dopo 14 anni con questa maglia, che ho indossato con immenso piacere, con orgoglio, dovere e senso di responsabilità, credo di essere arrivato alla fine. C'è già chi è pronto a prendere il mio posto e io ho bisogno di avere più tempo per stare con la famiglia e i miei bambini". (ANSA).