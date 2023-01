Vialli: 'Bomber, campione, leggenda', emozioni in campo Samp

(ANSA) - GENOVA, 08 GEN - Commozione allo stadio Luigi Ferraris quando sono stati trasmessi due video sui maxi schermi dell'impianto. Il primo dedicato a Sinisa Mihajlovic, il secondo a Gianluca Vialli. Poi dopo qualche minuto è stato il momento di 'Lettera da Amsterdam', la canzone di Vittorio De Scalzi che risuona da anni prima di ogni partita della Sampdoria, accompagnando i giocatori all'ingresso in campo. E prima del triplice fischio un minuto di silenzio con la presenza sul campo, davanti alla panchina della Sampdoria, del presidente Marco Lanna che indossa la maglia di Vialli e dei tre figli maschi di Mihajlovic (Miroslaw, Dusan e Nikolas) accanto a Dejan Stankovic con la maglia di Sinisa scomparso lo scorso 16 dicembre. Sui maxi schermi è stata contestualmente proiettata un'immagine congiunta di Vialli e Mihajlovic. In gradinata sud, cuore del tifo sampdoriano tanti striscioni per Vialli in uno è scritto "Bomber, Campione, Leggenda", in un altro 'Grazie a te sappiamo che nulla è impossibile.

E prima del match Stankovic li ha ricordati così: "Sono due angeli che ci guardano e ci daranno forza". (ANSA).