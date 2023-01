Calcio: Napoli; Spalletti, con Juve importante, non determinante

(ANSA) - GENOVA, 08 GEN - "E' una partita importantissima ma non determinante. Giochiamo contro una delle squadra più forti".

Luciano Spalletti inquadra così la sfida di venerdì al San Paolo quando il Napoli affronterà la Juventus. Di certo può archiviare con soddisfazione il successo al cospetto di una Sampdoria che ha provato fino all'ultimo a fare lo sgambetto ai partenopei: "Avevamo di fronte una squadra molto ordinata che ha giocato una buonissima partita con la voglia di onorare la memoria di due uomini come Vialli e Mihajlovic che hanno insegnato tanto a tutti. La Samp era messa in campo molto bene e anche quando si sono trovati in dieci ci hanno concesso pochissimi spazi. Era una partita difficile sotto diversi punti di vista e sarebbe potuta essere ancora più complicata dopo l'errore dal dischetto di Politano", prosegue l'allenatore che poi sottolinea un aspetto dei suoi ragazzi: "Ho visto una squadra che è stata molto matura e che ha saputo ragionare in una partita giocata in un clima particolare. Invece i ragazzi hanno usato la testa, sono stati sempre sul pezzo e la gara non è mai stata in discussione". Protagonista di questa vittoria è stato l'attaccante Victor Osimhen. "Voglio fare i complimenti alla squadra, abbiamo approcciato bene questa sfida e portiamo a casa tre punti importanti". Adesso il big match con la Juventus venerdì al San Paolo: "Sarà una grande partita contro una grande squadra, adesso torniamo a casa e ci rilassiamo: sicuramente sarà una notte speciale. Siamo un gruppo importante e ognuno di noi può fare la differenza", conclude il bomber. (ANSA).