Vialli: firmata ordinanza, lunedì lutto cittadino a Cremona

(ANSA) - CREMONA, 07 GEN - Lunedì, nel giorno in cui a Londra verranno celebrati i funerali di Gianluca Vialli con una cerimonia privata voluta dalla famiglia, nella sua Cremona sarà lutto cittadino. Lo ha proclamato il sindaco, Gianluca Galimberti, con un'ordinanza firmata in queste ore.

"In segno di cordoglio per la sua prematura scomparsa, unendosi con affetto al dolore dei familiari e anche a quello degli amici e della comunità cittadina tutta", il sindaco ha disposto che "per tutta la giornata del 9 gennaio 2023 le bandiere civiche sugli edifici pubblici vengano esposte a mezz'asta in segno di lutto" e che alle 12 venga osservato un minuto di silenzio negli uffici pubblici e delle istituzioni pubbliche. Il primo cittadino ha inoltre invitato la cittadinanza, le organizzazioni sociali, culturali, commerciali, produttive e i titolari di pubblici esercizi e attività private di ogni genere, "a promuovere momenti di silenzio, di raccoglimento e di ricordo nelle forme opportune". (ANSA).