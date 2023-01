Calcio: Napoli;Spalletti,ko ci può stare ma ci girano le scatole

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - Dalla sconfitta contro l'Inter "abbiamo imparato che potevamo avere ancora 8 punti di vantaggio in classifica e invece ora ne abbiamo solo 5. Una sconfitta ci può stare ma la verità è che ci girano le scatole come è giusto". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

"Domani - ha detto - è importante la reazione. In allenamento ho visto la serietà e la professionalità giusta per dar seguito al nostro lavoro, non vogliamo accontentarci della classifica e dei margini di vantaggio sulle altre. Vogliamo giocare contro squadre costruite per puntare allo scudetto con la stessa determinazione vista in precedenza per fare risultato, mentre a Milano non l'abbiamo fatto". (ANSA).