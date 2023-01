Calcio: Napoli ufficializza firma del polacco Bereszynski

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - "Benvenuto Bartsoz". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato sui social la firma di Bartosz Bereszynski con il Napoli. Il terzino destro arriva in prestito dalla Sampdoria con un diritto di riscatto a fine anno per il Napoli di 1 milione e 800.000 euro.

Il trentenne polacco ha svolto questa mattina le visite mediche e dopo l'ok ha firmato per il Napoli, dove sarà la possibile alternativa a Di Lorenzo. Bereszynski è in Italia alla Samp dal 2017. (ANSA).