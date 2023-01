Calcio: Milan:Pioli, con Leao non parlo di contratto solo campo

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - "Leao? E' un periodo caldissimo ma perché deve continuare a giocare bene. Io non parlo con lui del contratto, ma di questioni di campo": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Roma.

Pioli ammette che i convocati per la partita di domani saranno gli stessi di mercoledì scorso. Nessun recupero dunque, come nessuna indicazione sulle tempistiche di ritorno per Maignan: "Non possiamo correre rischi, non so dirti se saranno due, tre, quattro o cinque settimane. E' molto voglioso ma dobbiamo aspettare perché il muscolo ancora non risponde". (ANSA).