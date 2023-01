Vialli: Garrone, esempio di determinazione e stile

(ANSA) - GENOVA, 06 GEN - "Se ne è andato via un amico vero.

Troppo presto. Ho perfino pensato che ce la potesse fare ad accompagnare alla porta quel suo ospite indesiderato, come lui era solito definire la sua malattia, con le sue maniere gentili, ironiche e con la forza irrinunciabile degli affetti e delle passioni che lo hanno sempre ispirato. Luca…un punto di riferimento e un grande esempio di tenacia, determinazione e stile". Così l'ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone ricorda Vialli. "La luce e la serenità nei suoi occhi non hanno mai smesso di brillare. È tanto dolorosa la sua scomparsa e la sensazione che mi porterò appresso di quell'ultimo abbraccio a Roma pochi mesi fa che vale più di mille parole, dette e non dette. Buon viaggio Luca", conclude Garrone (ANSA).