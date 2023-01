Calcio:Fiorentina;Italiano,La carica dei tifosi per vincere

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Secondo impegno casalingo consecutivo per la Fiorentina domani alle 15 col Sassuolo: mercoledì il pareggio subito in rimonta con il Monza ha lasciato l'amaro in bocca, stavolta l'obiettivo è conquistare i tre punti per risalire la classifica e riportarsi in zona Europa. A ribadirlo Vincenzo Italiano intervenuto solo sui canali viola, per cinque minuti, rispondendo alle domande di qualche tifoso.

"Il nostro pubblico può darci una grossa spinta e noi faremo il possibile per sfruttare tutto questo nel migliore dei modi, la carica dei tifosi ti aiuta anche a superare la fatica - ha dichiarato in previsione di un'altra giornata col Franchi gremito dopo i 31.000 dell'altra sera - Vogliamo dare a loro una gioia, ci abbiamo provato anche mercoledì, purtroppo non ci siamo riusciti, ci proveremo anche stavolta pur sapendo che non sarà facile". Il Sassuolo è reduce dalla sconfitta interna con la Samp e prima della sosta per i Mondiali aveva inanellato più risultati negativi che positivi, ma rimane un'avversaria assai temibile. "Quella emiliana è una squadra che riesce a mettere in difficoltà chiunque, ha giocatori di grande qualità e talento, un allenatore bravo, insomma non è mai facile affrontarla. L'anno scorso non siamo riusciti a batterla, domani cercheremo di fare qualcosa in più per conquistare la vittoria, ci prepariamo sempre per centrare questo obiettivo". Mancheranno ancora Mandragora e Sottil oltre a Jovic che ha accusato un problema fisico durante la rifinitura. Torna però a disposizione Nico Gonzalez che avrebbe potuto festeggiare il titolo di campione del mondo insieme a Messi e compagni se non si fosse infortunato durante il ritiro in Qatar. Ora l'esterno argentino ha una voglia matta di recuperare il tempo perduto: ''Nico lo aspettiamo, a braccia aperte, ansiosi di riaverlo a pieno regime. Finora ha fatto pochi allenamenti con la squadra, ma sta bene, pian piano lo stiamo inserendo fino a portarlo in condizione. Di sicuro è carico e ha voglia''. Rispetto all'1-1 con il Monza dovrebbero essere confermati fra gli altri Cabral (a segno mercoledì) e Quarta e tornare titolare Milenkovic dopo la panchina dell'altro ieri. (ANSA).