Lampard resta in bilico all'Everton, al suo posto pronto Rooney

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Wayne Rooney sembra destinato a prendere il posto di Frank Lampard nel caso in cui l'Everton decidesse di licenziare il proprio allenatore. Lo scrive il The Sun, spiegando come l'ex attaccante fosse già stato tentato dall'avventura sulla panchina dei 'Tofees' già un anno fa di questi tempi, per sostituire lo spagnolo Rafa Benítez. Rooney, tuttavia, rispose di no a causa del proprio impegno alla guida del Derby County. L'Eventon nell'ultimo turno della Premier League è stato sonoramente sconfitto in casa (4-1) dal Brighton allenato da Roberto De Zerbi. (ANSA).