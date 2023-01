Serie A: Salernitana-Milan e Sassuolo-Samp - Le dirette

Torna la Serie A con la sedicesima giornata, la prima dell'anno nuovo e dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar vinti dall'Argentina di Messi.



In campo alle 12:30:

Salernitana-Milan DIRETTA

e Sassuolo Sampdoria DIRETTA

LA VIGILIA



Pioli, Maignan? Sicuramente non rientrerà a breve - "Maignan? Non sappiamo quando rientrerà. Tutte le valutazioni che stiamo facendo ci dicono che non è ancora possibile spingere. Non sappiamo dare tempistiche ma sicuramente non rientrerà a breve": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della partita contro la Salernitana, commentando l'infortunio del portiere rossonero che ha dovuto posticipare il rientro. "La cicatrice - spiega l'allenatore - non è ancora a posto e quindi non possiamo rischiare. Nelle amichevoli ho dato più minuti a chi aveva giocato meno. Domani gioca Tatarusanu che ha tutta la mia fiducia".

Nicola, arriva il Milan dobbiamo divertirci - "Durante questa lunga sosta abbiamo lavorato intensamente, adesso c'è curiosità e voglia di rimetterci all'opera. Domani affrontiamo la squadra campione d'Italia in carica, ci siamo preparati al meglio con pazienza e perseveranza". Così Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha presentato la sfida contro il Milan in programma all'Arechi. "Il Milan si affronta - spiega - pareggiando la capacità di tenere testa da un punto di vista atletico, di organizzazione e palleggio. Ogni squadra cerca di fare il proprio gioco, dobbiamo provare a fare la nostra partita limitando i loro punti di forza. Dovremo essere organizzati e presenti, occupare bene gli spazi e gestire bene la palla per cercare le giocate che abbiamo provato e pensiamo possano metterli in difficoltà".

Stankovic, ora cuore caldo e testa fredda - "Inizia un nuovo campionato per noi. Saranno 23 partite e 23 finali". Lo dice ai canali ufficiali della Sampdoria l'allenatore Dejan Stankovic che indica la strada ai suoi ragazzi per cercare l'impresa salvezza: "Servono piedi per terra, cuore caldo e testa fredda", racconta ancora l'allenatore che sottolinea l'importanza del lungo stop per il Mondiale. "La sosta è arrivata nel momento giusto, ci ha aiutato di sicuro. Ci siamo preparati per lottare, dobbiamo essere molto più forti di prima di fronte alle difficoltà che arriveranno di sicuro. Sono stati 50 giorni di grandissimo lavoro, dovevamo cambiare tante cose, a partire dalla mentalità: affrontare ogni avversario come se fosse l'ultimo e guardare a noi stessi, essendo sempre compatti, un gruppo. Ho visto buone cose e belle risposte, quella vera ce la darà soltanto il campo".