Juve, Allegri: "Vincere a Cremona non è mai facile"

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Sapevamo dell'importanza e delle difficoltà di questa partita. La Cremonese è una squadra che pressa e corre molto, noi nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, nella ripresa è andata meglio.

Vincere a Cremona non era semplice, è stata una bella vittoria, un altro passettino, abbiamo allungato sulla quinta in classifica e questo è molto importante". Così Massimiliano Allegri commenta a Dazn la sofferta vittoria di misura della Juventus a Cremona.

"C'erano giocatori importanti in panchina, quando sono entrati hanno fatto bene, abbiamo avuto 5' di casino, poi la squadra si è sistemata - aggiunge -. Di Maria contro l'Udinese? Vedremo. Oggi si è allenato. Deve stare bene, è un giocatore straordinario e spero di averlo a disposizione. Abbiamo cinque mesi da giocare e c'è bisogno di tutti. Il mercato? La Juventus ha una rosa molto importante, ci sono state delle defezioni e in questa fase sono usciti giovani importanti. C'è da lavorare e migliorare, ma numericamente siamo a posto". (ANSA).