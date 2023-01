Calcio: Pellegrini, Mourinho quando perde sta male

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Mourinho occupa il primo posto nella mia testa. Per me lui è stato fondamentale. Mi ha insegnato delle cose che mai avrei pensato. Per me è stato e continua a essere fondamentale. La cosa che mi piace di più è che non gli basta essere l'allenatore con più trofei, se non vince il prossimo o la domenica sta male". Lo ha detto Lorenzo Pellegrin a DAZN parlando dello Special One. "Abbiamo vissuto solo una finale con lui e non si parlava d'altro che vincere" prosegue il capitano giallorosso che le immagini di Tirana non le ha mai riviste. "E mai le rivedrò - spiega - Non ce n'è bisogno, entro a Trigoria e c'è la coppa. Mi ricordo tutto e l'effetto che mi fa è di volerne vincere un'altra". Poi Pellegrini racconta il rapporto con Zaniolo: "E' particolare, per me è un fratello più piccolo. E mi dispiace che tante volte venga fatto passare per quello che non è". Conclude parlando della maglia numero dieci: "Non ho mai pensato di prenderla. Anche perché quando vedi la 10 pensi a Totti e a nessun altro. E mi piace che sia così".

(ANSA).