Devis Estiven Vásquez Llach è stato acquistato a titolo definitivo dal Milan dal Club Guaranì. Lo annuncia il club rossonero in una nota. "Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026. Nato a Barranquilla (Colombia), Devis debutta in Prima Squadra nel 2021 e, in due stagioni con il Club Guaranì, colleziona 28 presenze in campionato e 3 in Coppa Libertadores. Il portiere vestirà la maglia numero 77".