Calcio: Juve; Allegri,dopo 52 giorni stop gara complicata

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - "Domani ripartiamo dopo 52 giorni di stop, sarà una gara complicata": la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a riprendere in campionato con la trasferta di Cremona. "Nelle ultime due in casa non hanno subito gol, sono stati tosti con il Napoli e tirano molto in porta - aggiunge il tecnico sull'avversaria di domani - e bisogna avere rispetto e umiltà, è la ripresa e sarà difficile".

"Sarà una seconda parte di stagione bella, il Napoli è la favorita ma noi vogliamo entrare nelle prime quattro e cercare di giocarci le finali di coppa Italia ed Europa League" continua Allegri e fissa gli obiettivi del 2023 per la sua Juventus.

"Dovremo giocare 37 sfide in cinque mesi, vuol dire una gara ogni quattro giorni - aggiunge il tecnico bianconero - e per questo motivo bisogna vivere giorno per giorno e pensare partita per partite: pensiamo ai micro-obiettivi in vista del grande obiettivo finale". (ANSA).