Calcio: CR7 è a Riad, domani l'Al-Nassr lo presenta

(ANSA) - RIAD, 02 GEN - Cristiano Ronaldo è arrivato a Riad questa sera, alla vigilia della sua presentazione ai tifosi del club saudita Al-Nassr con cui ha firmato per un ingaggio stimato in 200 milioni di euro per due anni e mezzo. Il 37enne vincitore di cinque Palloni d'Oro, che ha giocato fino al Mondiale con il Manchester United, è atterrato in serata all'aeroporto di Riad, ha riferito il canale televisivo pubblico Al-Ekhbariya, difeso da un imponente dispositivo di sorveglianza. Il portoghese sarà presentato ufficialmente domani allo stadio Msool Park, con una capienza di 25.000 posti, dalle 19:00 ora locale (16:00 GMT).

Secondo una fonte all'interno del club, "ha portato con sé un numero considerevole di assistenti e persino una servizio di sicurezza privata". Inizialmente soggiornerà in un hotel di lusso nel centro della capitale, ha aggiunto la stessa fonte.

