Premier League: Martinez fuori, niente rivincita con LLoris

(ANSA) - LONDRA, 01 GEN - A due settimane dalla finale mondiale tra Argentina e Francia, non c'è stata la rivincita fra i due portieri di quella sfida, Emiliano Martinez e Hugo Lloris.

I due avrebbero dovuto sfidarsi oggi con i rispettivi club nel match di Premier League fra Tottenham e Aston Villa, ma mentre il francese è regolarmente tra i pali degli Spurs londinesi, nei 'Villans' l'eroe dell'Albiceleste, che ha ripreso ad allenarsi soltanto venerdì scorso, è in panchina e al suo posto gioca lo svedese ex Roma e Cagliari Robin Olsen.

Nei giorni scorsi, e dopo gli eccessi di Martinez nel corso della premiazione di Qatar 2022 e durante i festeggiamenti per il titolo mondiale dell'Argentina, il nuovo manager dell'Aston Villa, lo spagnolo Unai Emery, aveva detto di voler parlare a lungo con il suo estremo difensore, "perché voglio che riesca a controllare le proprie emozioni. Noi dobbiamo avere dei valori e regolare di conseguenza i nostri comportamenti, perché siamo degli esempi per tanti. E questo discorso vale anche quando ci confrontiamo con i nostri avversari".

Un altro reduce della finale mondiale dello scorso 18 dicembre è in campo in Tottenham-Aston Villa: è il difensore centrale Cristian Romero, ex Atalanta ora alla corte di Antonio Conte.

(ANSA).