Lukaku, io dico che sarà Henry prossimo ct del Belgio

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - "Non so chi prenderanno come ct al posto di Martinez, ma non credo che il Belgio debba ripartire da zero e a mio giudizio dovrebbe essere Thierry Henry il prossimo selezionatore, non ci sono dubbi. Anzi, lo dico apertamente: lui sarà il prossimo ct". L'attaccante dei Diavoli Rossi e dell'Inter si esprime così, in un'intervista a Sky Spot, sulla futura guida della nazionale viste le dimissioni dello spagnolo dopo i Mondiali.

"Henry - ha spiegato, parlando del tecnico francese che prima di Euro 2020 è diventato il vice di Martinez nel Belgio - ha il rispetto di tutti i giocatori, ha vinto tutto. Sa allenare, sa che dobbiamo fare per raggiungere certi traguardi. Conosce la squadra, il campionato, lo staff. Per me lui è l'allenatore ideale per la nostra nazionale. Poi non so chi prenderanno" "Fin qui questa generazione non ha vinto - ha sottolineato ancora Lukaku - ma dobbiamo continuare a cercare di vincere.

Henry vuole vincere, e io non penso che la federazione vada a prendere un allenatore che vuole cambiare tutto e ripartire da zero. Per me non ne vale la pena", ha concluso. (ANSA).