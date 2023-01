Brasile: Milan offre 15 milioni al Santos per Angelo

Dopo Endrick, sedicenne del Palmeiras che è già stato acquistato dal Real Madrid per 72 milioni di euro (ma il ragazzo rimarrà in patria fino al compimento della maggiore età), un altro giovane talento del calcio brasiliano starebbe per trovare un acquirente.

Infatti secondo quanto scrive il quotidiano sportivo francese 'L'Equipe', il Milan avrebbe offerto 15 milioni di euro al Santos per avere Angelo, esterno d'attacco che piace anche al Napoli e che lo scorso 21 dicembre ha compiuto 18 anni (quindi potrebbe espatriare da subito). Il Santos, il cui attuale dt è l'ex 'Divino' della Roma Paulo Roberto Falcao, avrebbe preso in considerazione la proposta e la trattativa promette sviluppi.

Angelo, nonostante sia giovanissimo, ha già messo insieme 55 presenze nella Serie A brasiliana con la maglia del Santos e 8 in Coppa Libertadores. Ed è già andato a segno in entrambi i tornei. Fa anche parte della Seleçao under 17 e under 18.

(ANSA).