Calcio: United; Rashford in panchina per motivi disciplinari

(ANSA-AFP) - ROMA, 31 DIC - Non c'è pace al Manchester United che dopo il caso Cristiano Ronaldo registra nuove 'scintille' all'interno dello spogliatoio. Questa volta protagonista negativo è Marcus Rashford, sanzionato dal suo allenatore Erik ten Hag per motivi di "disciplina interna", poco prima della partita di oggi contro il Wolverhampton, valida per la 18a giornata del campionato inglese.

In un modo del tutto insolito, l'allenatore olandese dei Red Devils ha annunciato in un'intervista televisiva pre-partita che il suo attaccante non avrebbe cominciato la partita per non aver rispettato le regole interne e che sarebbe andato in panchina, senza fornire ulteriori dettagli.

Rashford è stato sostituito dal giovane argentino Alejandro Garnacho, che ha regalato alla sua squadra la vittoria nell'ultima partita prima della Coppa del Mondo.

Rashford si era positivamente distinto durante la prima fase della pandemia di Covid-19, nel 2020, sfidando in una lettera aperta il governo a estendere la distribuzione di pasti gratuiti durante le feste ai bambini provenienti da famiglie disagiate.

