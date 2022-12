Calcio: Premier; Rashford entra e segna, lo United vince ancora

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Finisce bene il 2022 del Manchester United. A Wolverhampton basta un gol al 76' di Rashford, entrato all'intervallo e autore della scossa decisiva per i Red Devils.

All'attaccante inglese viene anche annullato il raddoppio per tocco di mano. La squadra di ten Hag si mantiene in zona Champions, mentre quella di Lopetegui continua a navigare in zona retrocessione. De Gea miracoloso nel recupero su Jimenez per blindare il risultato. (ANSA).