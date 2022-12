Calcio: Empoli; ufficiale il ritorno di Caputo

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Francesco Caputo è un nuovo giocatore dell'Empoli. Dopo tre anni e mezzo dall'ultima esperienza in Toscana, l'attaccante pugliese torna nel club che l'ha lanciato nel calcio dei grandi. Nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre, Caputo si era recato al centro sportivo azzurro e oggi è arrivata l'ufficialità del proprio trasferimento. L'accordo tra Empoli e Sampdoria è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento della salvezza: se l'Empoli dovesse centrare questo l'obiettivo, Caputo si legherà al club allenato da Zanetti con un contratto di altri due anni.

Percorso inverso, invece, per Sam Lammers, che si trasferirà in prestito secco alla Sampdoria. (ANSA).