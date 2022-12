Amichevoli: Psv Eindhoven-Milan 3-0

Il Milan chiude il 2022 con una netta sconfitta, 3-0, in casa del Psv Eindhoven nell'ultima amichevole internazionale dopo quelle con Arsenal e Liverpool, entrambe perse. Per gli olandesi, reti di Til e Madueke nel primo tempo, con l'attaccante britannico che sigla la doppietta nella ripresa. Poco gioco e scarse occasioni per i rossoneri, deludenti in vista della ripresa del campionato, il 4 gennaio con la Salernitana.