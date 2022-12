VIDEO I gol più belli di Pelè

Addio a Pelé, leggenda del calcio mondiale. Ecco alcuni dei gol più belli della sua carriera. Pelé è l'unico calciatore al mondo ad aver vinto tre Mondiali di calcio (1958, 1962 e 1970). La Fifa gli riconosce il record di reti in carriera, 1.281 in 1.363 partite; in gare ufficiali ha segnato 757 reti in 816 incontri, con una media di 0,93 gol a partita. Nella nazionale verde-oro ha giocato 92 gare e segnato 77 reti.

I cinque gol più belli di Pelè da Youtube

Il gol di Pelé all'Italia da Youtube

La rovesciata di Pelè in 'Fuga per la vittoria - Youtube