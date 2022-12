Calcio: Inter-Napoli,stop vendita ticket a residenti in Campania

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Per il big match Inter-Napoli in programma il 4 gennaio prossimo, il Prefetto di Milano Renato Saccone ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania, anche se in possesso della tessera del tifoso. I tagliandi già venduti saranno annullati e rimborsati.

La decisione è stata presa sulla base della valutazione espressa dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive nella seduta del 22 dicembre 2022. Come ricorda la nota della prefettura, in quella circostanza il Comitato "ha ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras in occasione della partita di calcio Inter-Napoli, in programma mercoledì 4 gennaio 2023 presso lo Stadio Meazza, suggerendo al Prefetto, quale misura preventiva, di adottare la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania". (ANSA).