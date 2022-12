Mondiali: Orsato decretato miglior arbitro Coppa mondo in Qatar

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Daniele Orsato ha vinto la quinta edizione del Premio "Giulio Campanati". L'arbitro della Sezione di Schio, votato da una giuria di qualità, è stato infatti decretato migliore direttore di gara ai recenti Campionati del Mondo che si sono svolti in Qatar.

Tre - come ricorda il sito dell'Aia - sono state le presenze di Orsato alla World Cup 2022: Qatar-Ecuador (gara inaugurale), Argentina-Messico, e la prestigiosa semifinale Argentina-Croazia.

L'Associazione "Amici di Giulio Campanati", in collaborazione con la Sezione di Milano e sotto il patrocinio della Figc, assegna il premio "Giulio Campanati" in memoria dell'ex arbitro internazionale, che è stato presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e a lungo dirigente arbitrale di Fifa, Uefa e della stessa Figc. Ad assegnare il riconoscimento in memoria del 'Presidentissimo' Campanati è una giuria di qualità, composta da dirigenti, ex arbitri Internazionali e giornalisti sportivi.

Il vice presidente dell'Aia Duccio Baglioni, il Comitato Nazionale, e tutti gli arbitri italiani "si congratulano con Orsato per questo importante premio".