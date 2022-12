Ligue: Verratti rinnova col Psg, a Parigi fino al 2026

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il Paris Saint-Germain ha annunciato il prolungamento del contratto di Marco Verratti, poco prima dell'inizio della partita di Ligue 1 contro lo Strasburgo al parco dei Principi. "Il PSG e il suo presidente Nasser al-Khelaifi sono felici di annunciare un regalo di Natale, il prolungamento fino al 2026 da parte di Marco Verratti", ha detto l'annunciatore ai tifosi presenti allo stadio.

Il contratto del trentenne azzurro era in scadenza nel 2024 ma ora la permanenza a Parigi. cominciata dieci anni fa, è prolungata di altri due anni. Verratti, che è in campo per la sua 399/a partita col Psg, dovrebbe quindi battere il record di partite giocate con il club, detenuto da Jean-Marc Pilorget, con 435. "È un immenso orgoglio prolungare il mio contratto. Era ovvio per me che la mia storia avrebbe continuato a essere scritta qui", afferma Verratti in una dichiarazione pubblicata sul sito del club. (ANSA).