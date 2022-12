Ligue: Psg-Strasburgo 2-1, Mbappè risolve su rigore nel recupero

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - A dieci giorni dalla finale dei Mondiali, Kylian Mbappè si dimostra ancora decisivo e con un rigore impeccabile al 50' della ripresa evita al Psg un'imbarazzante pareggio con lo Strasburgo penultimo in classifica in Ligue 1 in una partita della 16/a giornata.

L'attaccante della Francia cerca la rete per tutta la partita ma diventa protagonista solo nel recupero, prendendo il testimone dai brasiliani Marquinhos e Neymar.

Il primo porta i parigini in vantaggio nel primo tempo ma nella ripresa è sfortunato e con una deviazione batte Donnarrumma per l'1-1. Poco dopo, Neymar riesce nell'impresa di farsi espellere per doppia ammonizione, dando una manata ad un avversario e quindi compiendo una plateale simulazione. La partita sembra finita, ma a forza di provarci in tutti i modi Mbappè, quasi nell'ultima azione, obbliga un difensore a falciarlo. La palla arriva a Marquinhos che segna il 2-1 ma l'arbitro Turpin ha già fischiato il rigore e quindi tocca al francese il ruolo di salvatore della patria. Il Psg è in testa con 44 punti, domani il Lens cercherà di vincere per restare a -5. (ANSA).