Liga: Simeone, magari chi non sta dando il massimo sono io

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Abbiamo una grande squadra, una grande rosa, quattro giocatori hanno giocato la finale dei Mondiali, forse allora quello che non sta dando il massimo è l'allenatore. Sono io quello che devo migliorare in modo che possano alzare il loro livello nella Liga". L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, si auto incolpa per la stagione non brillante, nella conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Elche per la ripresa della Liga dopo la sosta per la Coppa del mondo in Qatar. L'Atletico Madrid dopo 14 giornate di campionato è in quinta posizione, a tredici punti dal Barcellona primo in classifica.

"Stanno giocando più o meno gli gli stessi nomi che hanno vinto la Liga nel 2021, tolti Trippier e Suarez - ha proseguito Simeone -. Ci sono Correa, Carrasco, Joao, Gimenez...

Aggiungiamo Griezmann. L'allenatore è quello che sta fallendo più di altre cose". Sollecitato sulla possibile partenza di Joao Felix nel mercato di gennaio, il tecnico argentino ha detto di non avere nessuna notizia in merito: "Vivo alla giornata e cerco di risolvere le situazioni che mi trovo davanti e soprattutto cerco di vincere la partita di domani, che è la cosa più importante. Con Joao abbiamo un buon rapporto di lavoro anche se non siamo sempre d'accordo su tutto, ma io ho sempre cercato il meglio per il club". In ogni caso - ha concluso - lui è in condizione, ha talento e la squadra ha bisogno delle sue qualità". (ANSA).