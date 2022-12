Calcio: Inter; Inzaghi,la scorsa è stata una grande stagione

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - "Come prima stagione l'anno scorso abbiamo fatto molto bene: abbiamo centrato la qualificazione in Champions agli ottavi dopo dieci anni che i tifosi aspettavano, ce lo siamo giocato al meglio col Liverpool. È stata una grande stagione che poteva diventare straordinaria con lo scudetto". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato in "I Re del Calcio" da Mediaset. "L'obiettivo che abbiamo noi, i calciatori e la società ci prefiggiamo è vincere: è bello giocare, ma è importantissimo vincere", ha concluso. (ANSA).