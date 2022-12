Belgio: ottavi Champions non bastano, Bruges esonera allenatore

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - La squadra belga del Bruges ha esonerato il allenatore, Carl Hoefkens, a causa dei deludenti risultati in campionato, che hanno pesato più nel giudizio rispetto alla qualificazione alla fase a gironi di Champions League, traguardo storico per il club.

Il Bruges si è qualificato seconda nel proprio girone dopo aver sconfitto Bayer Leverkusen, Porto e Atletico Madrid, ma le prestazioni deludenti nella massima serie belga hanno lasciato i campioni in carica a 12 punti di distacco dalla capolista.

Inoltre, la scorsa settimana la squadra è stata anche eliminata dalla Coppa del Belgio dal Sint-Truiden in una sconfitta per 4-1. Hoefkens, 44 anni, era arrivato sulla panchina a inizio stagione dopo tre anni da vice. (ANSA).